O bom desempenho eleitoral de Wesley Araújo (PP) nas eleições do ano passado à sucessão municipal em Chupinguaia, o incentivaram a tentar mais uma vez ocupar cargo eletivo, e o médico já começa a construir uma pré-candidatura a deputado estadual.

Para tanto, o político começa a costurar alianças visando consolidar seu projeto.

Nas eleições do ano passado, Araújo, que na verdade chama-se Wesley Wanderlei, ficou a menos de três pontos percentuais da vencedora da disputa ao Executivo, Sheila Mosso, sendo que sua oponente concorria à reeleição e ele havia entrado na corrida no meio do caminho, para substituir o pai, cuja candidatura foi negada pela Justiça Eleitoral.

Em virtude dos percalços, seu desempenho pode ser considerado expressivo, daí a convicção de que pode ter futuro na política.

Sobrinho do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Valter Araújo, Wesley quer seguir o exemplo do tio em seus aspectos mais positivos, particularmente o de ser um político que representa um pequeno município do interior, mas consegue ter habilidade e perseverança para alcançar destaque.