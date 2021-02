No primeiro mês deste ano, o Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários (IPPA/CEPEA) registrou alta de 6%, em termos nominais, frente a dezembro de 2020.

O resultado do Índice geral reflete as variações positivas do IPPA-Grãos (que avançou 11,3%), do IPPA-Cana-Café (que subiu 3,3%) e do IPPA-Pecuária (aumento de 1,6%). Por sua vez, o IPPA-Hortifrutícolas recuou 9,2%.

Segundo pesquisadores do Cepea, o resultado para o Índice de grãos reflete o desempenho de todos os itens que compõem a cesta, com exceção do arroz, que registrou queda frente a dezembro. Já na pecuária, o desempenho do Índice é atribuído ao avanço nos preços do boi gordo, visto que todos os demais produtos registraram quedas, ainda que sutis, em janeiro.

Por fim, para os hortifrutícolas, houve recuo importante nos preços da banana e da uva e, mais sutilmente, da batata; já tomate e laranja se valorizaram. Na mesma comparação, o IPA-OG-DI Produtos Industriais, calculado e divulgado pela FGV, teve alta de 4,2% – logo, de dezembro para janeiro, os preços agropecuários subiram frente aos industriais da economia.