O jovem David Eduardo M. A., 21 anos, foi baleado em uma festa na madrugada deste domingo 21, em uma chácara, localizada na Estrada de Teotônio, na Zona Rural de Porto Velho.

Segundo relatos de testemunha, pelo menos 200 pessoas estavam participando da festa, quando houve um desentendimento e troca de tiros entre os convidados. Durante a briga, David acabou sendo atingido na perna. Ele foi encaminhado para o Hospital João Paulo II, tendo quer ser intubado.

No local, a Polícia encontrou várias cápsulas de pistolas calibres .40 e 9 mm. Questionado, o proprietário do local disse que alugou o ambiente para uma família comemorar o aniversário de 20 anos de uma jovem, e que no contrato havia a obrigação para respeitar o distanciamento devido à pandemia do Covid19.

A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) também foi ao local para identificar os autores do crime.