Servidores públicos, colegas de trabalho do Agente Comunitário de Saúde, Ademar Diniz, de 61 anos, vítima da covid-19, prestaram homenagem ao profissional na tarde desta segunda-feira, 22, minutos antes do enterro em Vilhena.

A homenagem aconteceu no posto de saúde do setor 19 e o grupo, com cartazes e sob aplausos, soltou balões brancos, com a emoção tomando conta dos presentes.

Ademar, que morava em Vilhena desde 1983, contraiu a covid-19 e faleceu por volta das 18h deste domingo.

“Era um esposo amoroso, pai e irmão exemplar, sempre prestativo, disposto ajudar seus semelhantes e, por essa razão, contava com grande círculo de amizade. Deixa esposa e cinco filhos. Agradecemos todas as condolências e mensagens de conforto recebidas até o momento. Elas só mostraram o quão querido Ademar era por todos. Devemos sempre lembrá-lo com gratidão e alegria”, diz nota divulgada pela família.

