A Associação dos Mototaxistas de Vilhena, que elege nova diretoria em 17 de abril, poderá ter a continuidade da atual gestão como resultado do pleito.

Em visita ao Extra de Rondônia, na tarde desta terça-feira, 23, o atual presidente Dalvino Lopes de Lima, afirmou que provavelmente não terá adversário na disputa, além de contar com um bom desempenho no exercício do mandato.

A gestão dele foi marcada por conquistas importantes, graças ao diálogo e a boa relação com o poder público.

Em princípio ele não pretendia concorrer a um segundo mandato, mas em virtude do desinteresse de seus colegas em lançar chapas à disputa, “e em agradecimento ao fato de ter sustentado minha família nos últimos 14 anos graças a atividade de mototaxista”, ele resolveu lançar-se ao desafio.

A ideia é dar continuidade a uma gestão que, entre outras conquistas, conseguiu apoio para alterar a lei da concessão, permitindo transferência da licença, liberdade para que os permissionários pudessem ter carteira assinada em outra atividade profissional e ampliação do tempo de vida útil das motos para uso no serviço de seis para oito anos. “Foram ações que permitiram a continuação da viabilidade do serviço de mototáxi na cidade, alcançadas graças ao apoio de autoridades”, destacou Lima.

Para o próximo mandato a meta é obter suporte no Poder Legislativo federal para conseguir legislação que conceda aos mototaxistas subsídios semelhantes aos dados aos taxistas para aquisição de veículos, além de murar e escriturar o terreno onde está a sede da associação. “Também vamos lutar para mudar o ponto Vitória, que fica na Major Amarante, próximo a Caixa Econômica, para a Praça Nossa Senhora Aparecida”, complementou.

Finalizando, o presidente agradeceu o apoio da categoria de um modo geral, além do apoio do prefeito Eduardo Japonês; dos gestores da Semtran, Roccio Ayres e Capitão José Teixeira; e em nome dos vereadores Ronildo Macedo e Wilson Tabalipa, ao Poder Legislativo; assim como ao deputado Luizinho Goebel; além de todas as autoridades que sempre apoiaram os mototaxistas e a nossa associação.