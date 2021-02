Quase duas décadas depois, um político rondoniense poderá voltar a ser destaque nacional ocupando um ministério da administração federal.

O escolhido seria o senador Marcos Rogério, que é presidente do DEM de Rondônia, e tem uma relação estreita com o presidente Jair Bolsonaro. O ministério em questão seria o de Minas e Energia.

De acordo com fontes do Extra de Rondônia, a escolha de Rogério para o Ministério atenderia a recomposição da base de apoio político de Bolsonaro no Congresso Nacional.

Além disso, a iniciativa acabaria prestigiando também o Estado de Rondônia, cujo governador é um fiel aliado do presidente. Caso se concretize a ação, a vaga ocupada por Rogério no Senado Federal passaria ao seu primeiro suplente, Samuel Araújo.

Confirmando-se a notícia, será a segunda vez que um político do Estado chega tão alto no escalão federal. A outra vez que isso aconteceu foi no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, ocasião em que Amir Lando ocupou o Ministério da Previdência Social.