Uma ação policial interceptou uma embarcação no Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste, com cerca de 20 tambores de 200 litros cada com éter etílico.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais militares estavam em campanha, pois haviam recebido informação que uma possível carga de entorpecente estaria sendo transportada numa embarcação num trecho do Rio Guaporé entre Cabixi e Pimenteiras.

Com isso, foi feito cerco e quando os ocupantes do barco perceberam a presença da polícia fugiram em outro barco.

A embarcação foi apreendida e em vez de drogas, haviam 20 tambores de 200 litros cada com éter etílico. Porém, à primeira vista, essa carga estava sendo levada para a Bolívia, onde provavelmente seria usada na preparação de drogas.

Após a apreensão, a carga avaliada em mais de R$ 2 milhões foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal em Vilhena.

