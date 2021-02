“O bonde tá sem freio, aqui é tudo dois, CV”, diziam os integrantes do Comando Vermelho, Shelton C. M., 19, Fabrício S. S., 18, e Athirson Juan C. O., 18, antes de serem presos por tráfico de drogas no começo da noite de terça-feira 23, no condomínio Orgulho do Madeira, zona Leste de Porto Velho.

Policiais militares da Força Tática do 5° Batalhão receberam informações de que pelo menos 10 criminosos estariam vendendo droga e exibindo um revólver em um dos blocos do condomínio.

A equipe foi ao local, mas o bando saiu correndo ao ver os militares. Um cerco foi realizado e três foram presos com dois tabletes de maconha e outros apetrechos usados no tráfico de drogas. A arma que estaria sendo mostrada não foi localizada com o trio.

Foi verificado que Shelton e Fabrício estavam foragidos da Justiça. Eles ainda tentaram enganar os policiais passando nomes falsos, mas sem sucesso. Os três foram apresentados na Central de Flagrantes.