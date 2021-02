Lideranças políticas regionais deram início a movimentação visando construir candidaturas para disputa de vagas ao legislativo nas esferas federal e estadual em 2.022 representando o Cone Sul de Rondônia.

O foco é conseguir ampliar a bancada sulista na Assembleia Legislativa e tentar reconquistar a vaga na bancada federal perdida há duas legislaturas. O desafio esbarra no excesso de nomes cotados, o que pode dividir os votos do eleitorado local caso se confirmem muitas candidaturas.

Por enquanto, conforme análise do Extra de Rondônia, os nomes mais comentados para concorrer à Câmara Federal são os do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV); do secretário estado da Agricultura, Evandro Padovani (PSL); o ex-vice-prefeito de Cerejeiras e atual vereador em Vilhena, Pedro Sanches; e o ex-deputado federal Natan Donadon (sem partido).

O conjunto de possíveis candidatos a deputado federal tem como peculiaridade o fato de contar dois políticos com laços mais estreitos com o grupo liderado por Luizinho Goebel – Japonês e Padovani, assim como trazer de volta ao cenário a figura de Natan Donadon, que, segundo apoiadores, não teria empecilho jurídico algum para concorrer, além de contar com histórico relevante de realizações quando exerceu mandato parlamentar.

No caso da Assembleia Legislativa, a lista de eventuais pretendentes começa pelo o ex-prefeito de Corumbiara, Laércio Marchini (PDT), e os vilhenenses Carlos Suchi (PODE), Coronel Rildo (PODE), Dhonatan Pagani (PSDB), Rafael Maziero (PSDB), Adilson Oliveira (PSDB); e se complementa com os atuais integrantes da bancada, Luizinho Goebel (PV), Rosangela Donadon (PDT), Ezequiel Neiva (PTB) e Chiquinho da Emater (PSB), que devem disputar a reeleição.

No caso do Legislativo estadual chama a atenção o fato de muitos dos possíveis candidatos terem exercido cargo na Câmara de Vereadores de Vilhena, assim como vários pertencerem ao mesmo grupo.

Finalizando, a região do Cone Sul deve ter um representante às eleições para o Senado Federal, com o vilhenense Jaime Bagatolli, que deve concorrer aliado a legenda em que estiver o presidente da República Jair Bolsonaro.