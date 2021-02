A prefeita Sheila Mosso está nesta semana em Brasília com a finalidade de “peregrinar” nos ministérios e manter reuniões com a bancada federal de Rondônia para conquistar benefícios para Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

Nesta terça-feira, 23, Sheila esteve no gabinete do senador Marcos Rogério (Democratas) e protocolou pedido para que seja viabilizado recursos da Atenção Básica (PAB), no valor de R$ 250 mil, para aquisição de equipamentos e um veículo para UBS do distrito do Guaporé.

De acordo com a prefeita, o objetivo é atender os anseios da comunidade e estar adequando conforme a necessidade da administração pública no desenvolvimento de políticas públicas visando melhorar as condições do atendimento à população.

Ao Extra de Rondônia, a prefeita informou que sua agenda na capital federal continua com outras reuniões com deputados e senadores.