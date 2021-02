Após troca de tiros com traficantes, policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam na tarde de terça-feira 23, H. F. R., 26, T. R. C., 28, e detiveram uma adolescente de 15 anos no beco da Rua Júlia, bairro Teixeirão, área Leste de Porto Velho. Um outro envolvido conseguiu fugir.

Os policiais disseram que foram ao local para dar cumprimento à mandado de busca e apreensão na residência que era usada como ponto de venda de drogas. Com a chegada dos agentes do Denarc, os traficantes saíram correndo e atirando na direção dos policiais, que revidaram.

A adolescente logo foi detida na casa com cerca de 60 porções de cocaína, maconha e apetrechos usados no tráfico. Um cerco foi montado na região até que foram presos H. e T. O terceiro envolvido, fugiu com a arma de fogo usada no tiroteio. Ninguém se feriu.

Segundo os policiais, os traficantes aliciavam a adolescente para ficar na casa e vender drogas. Os acusados foram apresentados na sede do Denarc. H. já tinha sido preso por tráfico no ano de 2018 pelo Departamento de Narcóticos.