Desde o início da semana na capital federal, a prefeita Sheila Mosso faz uma verdadeira “peregrinação” em Ministérios e gabinetes de deputados federais e senadores de Rondônia com a finalidade de conquistar investimentos para Chupinguaia, na região sul do Estado.

Ao Extra de Rondônia, Sheila informou que o objetivo é atender os anseios da comunidade considerando que a administração municipal trabalha de forma ampla no desenvolvimento de políticas públicas, visando melhorar as condições do atendimento à população, proporcionando assim melhor qualidade de vida.

Acompanhada de uma comitiva de lideranças de Chupinguaia, a prefeita foi até os gabinetes dos deputados federais Lúcio Mosquini (MDB) e Expedito Neto (PSD) onde protocolou solicitações de benfeitorias para seu município.

Ao deputado Mosquini, a prefeita solicitou viabilização de R$ 500 mil para construção da unidade básica de saúde, na Cidade Alta e emenda para aquisição de uma ambulância semi-UTI para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde do município de Chupinguaia.

Ao deputado Neto, Sheila solicitou recursos para construção de um quilômetro de pavimentação asfáltica com galeria/drenagem, incluindo acessibilidade e sinalização de trânsito e a construção de ciclovias: 10 quilômetros na sede do município e 05 quilômetros para o distrito do Guaporé.

“Continuaremos batendo as portas dos gabinetes da bancada federal e os ministérios para garantir mais investimentos para Chupinguaia”, garantiu a chefe do poder executivo.