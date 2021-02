A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorreu nos dias 23 e 24 de fevereiro, teve abstenção de 72%. A prova foi realizada por pessoas que tiveram problemas logísticos na primeira aplicação, ou que estavam com doenças infectocontagiosas (incluindo Covid-19) nas datas iniciais.

Além disso, participantes de 56 municípios do Amazonas e duas cidades de Rondônia, que enfrentavam colapso na rede de saúde devido à pandemia da Covid-19, puderam fazer o exame nessa semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), responsável pela elaboração da prova, 228,6 mil pessoas estavam inscritas para o primeiro dia de provas, mas apenas 63,4 mil compareceram. A abstenção total foi de 72,2%.

No segundo dia de exame, 64,2 mil pessoas participaram da aplicação. O número total de inscritos era de 234 mil e a abstenção chegou a 72,6%.

O presidente do Inep, Alexandre Lopes, ressaltou o esforço e as dificuldades enfrentadas para a aplicação do exame. “Tivemos de inovar bastante na forma de fazer esse Enem para entregá-lo à sociedade e dar oportunidade aos participantes que, a partir de agora, poderão dar o próximo passo e buscar o sonho de acesso à educação superior”, afirmou.

Lopes também comentou sobre a aplicação no estado do Amazonas, que decretou ponto facultativo e feriado escolar para que as provas pudessem ser realizadas sem transtornos. “Todo o apoio que tivemos das autoridades no estado e nos demais municípios para garantir o direito dos participantes foi muito importante”, ressaltou o presidente.

Apesar de todo o esforço logístico citado por Lopes, em Boca do Acre, município do Amazonas, a reaplicação foi cancelada devido aos alagamentos que tomaram conta do município. Na cidade, 753 pessoas estavam inscritas no exame. De acordo com o Inep, eles só poderão fazer novas provas de 2021, prevista para o fim do ano.

ENEM PPL

O Inep também aplicou, nos dias 23 e 24, o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). As provas dessa modalidade tiveram baixos níveis de abstenção: foram 24,9% no primeiro dia e 28% no segundo dia. Cerca de 41,8 mil participantes se inscreveram para esta modalidade.

As provas do Enem PPL ocorrem dentro das unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos órgãos de administração prisional de cada estado. Nesta edição do exame, foram utilizadas 3,8 mil salas em 1,2 mil locais de prova.

O resultado de todas as modalidades de prova (impressa ou digital) têm divulgação prevista para o dia 29 de março.