O boi gordo vem sendo negociado acima dos R$ 300,00 desde o início de fevereiro, segundo apontam dados do Cepea. Na quarta-feira 24, porém, o Indicador CEPEA/B3 teve pequena queda, fechando a R$ 299,50, acumulando leve baixa de 0,12% na parcial deste mês. No acumulado do ano (de 30 de dezembro de 2020 a 24 de fevereiro de 2021), porém, o avanço ainda é de fortes 12,11%.

Pesquisadores do Cepea apontam que, apesar de as demandas domésticas e internacionais estarem enfraquecidas nestas primeiras semanas de 2021, a baixa oferta de animais prontos para o abate ainda sustenta o movimento de aumento nos valores da arroba.

Vale mencionar, no entanto, que, mesmo que os preços do boi estejam em patamares recordes, a valorização considerável e contínua de importantes insumos pecuários, como os de animais de reposição e dos grãos, pode limitar – e até mesmo comprometer – a margem do produtor.