A Câmara de Vereadores de Colorado do Oeste aprovou, em sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira 26, projeto de lei que trata da questão salarial a médicos do sistema municipal, fato que causou certa controvérsia no setor.

Segundo funcionários que procuraram a redação do Extra de Rondônia para falar sobre o assunto, a iniciativa do Executivo atenderia demanda de profissionais de medicina que estão atuando na cidade no atendimento de pacientes com Covid-19 sem vínculo efetivo com o Município, enquanto outros servidores que atuam sob os mesmos riscos não teriam direito a indenização.

A notícia acabou gerando polêmica até mesmo em função do stress a que estão submetidos os trabalhadores da saúde, mas a questão foi prontamente esclarecida pelo prefeito José Ribamar de Oliveira (PSB), o “Professor Ribamar”.

Segundo ele, o Executivo jamais tomaria uma medida discricionária como muitos entenderam, pois é sensível a situação igualitária em termos de riscos a qual estão submetidos os profissionais da saúde de um modo geral.

“O que fizemos, na verdade, foi estabelecer um parâmetro de recomposição salarial para médicos que venham a prestar concurso público que realizaremos em breve, visando oferecer vencimentos mais atrativos aos interessados. Colorado precisa contratar mais médicos, particularmente neste momento de pandemia, mas o parâmetro salarial existente é inferior a dez mil reais, fato que limita o interesse de candidatos a participar do concurso”, explicou.

Ribamar deixou muito claro que a indenização não é cabível a profissionais que não pertençam ao quadro efetivo do Município, como alguns acreditaram, fator que está perfeitamente claro no inciso 2º do primeiro artigo da lei (veja destaque no texto da imagem abaixo).

A aprovação do projeto em sessão extraordinária realizada na tarde desta sexta-feira não teve intuito de fazer as coisas às escondidas, mas sim dar celeridade ao processo justamente em virtude da urgência provocada pela situação da pandemia, conforme explicou Ribamar.