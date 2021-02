O hemocentro de Vilhena aderiu a campanha e neste sábado, 27, estará aberto recebendo doadores das 07h30 as 12h.

Faça a sua doação de sangue! Hoje você doa e quem sabe amanhã seja você o necessitado!

Com a pandemia do novo Corona vírus, Covid-19, os bancos de sangue têm sofrido com a baixa nos estoques de todos os tipos sanguíneos.

A partir de uma iniciativa voluntária promovida pelos Jovens Adventistas, em 2005, nasceu o Projeto com a proposta de contribuir com os hemocentros através do incentivo à doação de sangue durante o período da Páscoa.

Este teria sido apenas mais um movimento de compromisso social, no entanto o Projeto atraiu a atenção da mídia em diversas regiões por onde ocorreram as doações, inclusive pelo fato de os bancos de sangue terem atingido seus limites de estoque.

Tudo isso contribuiu para que o Projeto fosse conhecido e reconhecido, através da capacidade de mobilização. Desde então, o Projeto acontece anualmente.

Motivo

A doença é uma triste realidade com a qual convivemos diariamente. Ela está próxima a nós, e em alguns casos somos as vítimas. Esse fato infelizmente faz parte de nossas vidas, não fazendo diferença entre adultos, jovens ou crianças, todos convivem com uma necessidade básica: Esperança.

Por vezes vemos os meios de comunicação convocando doadores em virtude das necessidades dos bancos de sangue. Ao nos depararmos com esta realidade, nos identificamos, e descobrimos que o mínimo que podemos fazer é demonstrar solidariedade.

Todas as pessoas estão suscetíveis a precisarem de alguma transfusão de sangue, seja por doença, acidente, cirurgia ou outro motivo. Como não existe sangue sintético com custo acessível, quem precisa de transfusão tem que contar com a boa vontade de doadores, uma vez que nada substitui o sangue verdadeiro retirado das veias de outro ser humano.

Somos sabedores da importância do ato de doar sangue, e como o sangue doado não faz a menor falta para o doador, pois a reposição é feita em pouco tempo pelo próprio organismo, então nada justifica que as pessoas deixem de doá-lo.

No entanto, muitas vezes, a primeira doação está relacionada com a necessidade de um parente, de um amigo ou com uma convocação pela mídia. E só no Brasil, diariamente são necessárias 5.500 bolsas de sangue.

Missão

Como cristãos estamos sempre dispostos a beneficiar o próximo, pois os valores como solidariedade, esperança e fé, fazem parte do potencial humano, e através do exemplo de Cristo, que se preocupava com cada pessoa, conhecia suas necessidades e sempre procurava minorar suas dores, que encontramos o caminho para nos envolvermos, a fim de que as pessoas que sofrem possam ter uma vida melhor.

Objetivo

Conscientizar os cidadãos para o hábito de doar, suprindo assim a demanda dos estoques de sangue nos hospitais e hemocentros. Atingir e envolver a mobilização e a participação de voluntários para a doação de sangue e hemoderivados, em hospitais e hemocentros de oito países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Quem não pode doar?

Doadores que estiverem resfriados ou que apresentarem sintomas parecidos com os da gripe não devem ir aos hemocentros. Pessoas que também tiveram contato com infectados ou casos suspeitos do novo coronavírus devem esperar pelo menos 30 dias para doar.

Quem pode doar?

Pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. O limite superior para a primeira doação é 60 anos. Ou seja, quem tiver 61 anos ou mais e nunca doou não pode doar mais.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes.

