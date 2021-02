O projeto, Cacau Sustentável de Rondônia, é uma parceria do Governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e outros órgãos.

O objetivo é desenvolver a cacauicultura na região Central do Estado. Estão incluídos os municípios do eixo da BR 364, entre Jaru e Presidente Médici, além de municípios adjacentes, fora do eixo da BR.

A direção e técnicos de campo da Emater se reuniram com a gestora do projeto Cacau Sustentável de Rondônia, no âmbito do Sebrae, onde foram apresentadas as ações já definidas para o projeto. Os gestores também receberam sugestões dos extensionistas da Emater, que atuam ou irão atuar, na execução do projeto, que tem duração prevista de três anos.

Na primeira etapa, serão realizadas também ações de marketing setorial, capacitações para produtores e técnicos extensionistas, além do processo de aquisição de um selo de identificação geográfica para o Cacau Sustentável de Rondônia.