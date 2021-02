Acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na tarde deste sábado, 27, no cruzamento da Avenida 1713 com a Avenida Rondônia, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informação do condutor da moto CG de cor vermelha, trafegava pela Avenida Rondônia, sentido Avenida Melvin Jones, quando próximo ao cruzamento com a 1713, ligou a seta para acessar a via a esquerda, sentido BR-364, neste momento colidiu com a condutora da moto CG de cor bordô, que seguia pela Rondônia, sentido BR-174.

No choque, condutora e passageira da moto bordô sofreram ferimentos graves, sendo socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV) pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor da moto CG vermelha sofreu apenas escoriações, não sendo necessário sua remoção ao hospital.

A Polícia Militar de Trânsito isolou a área e registrou a ocorrência.