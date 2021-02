A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pimenta Bueno, durante fiscalização de rotina na BR 364, interceptou um carregamento de pasta base de cocaína, transportado por um homem, que viajava sozinho.

O infrator disse que buscou a droga ilícita na capital rondoniense (Porto Velho) e a entregaria no estado do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na noite na sexta-feira (26).

No total, 56,16 Kg da droga ilícita, que eram transportados escondidos em um veículo de passeio foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para destruição.

Conforme estimativas do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o material apreendido poderia render mais de R$ 7 milhões aos infratores. Essa foi a maior apreensão do ano, realizada pela PRF/RO, nas BRs do estado.

Cocaína em Rondônia

Apenas em janeiro e fevereiro de 2021, a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia já apreendeu 212,76 Kg de cocaína. Esse número é 3 vezes maior do que a quantidade interceptada no mesmo período do ano passado (67,95 Kg).