Morreu na manhã deste domingo, 28, no Hospital Check Up, em Manaus – AM, Luiz Henrique Ceruti Ferreira, de 35 anos, filho de Gilson Carlos Ferreira, “professor Gilson”, que já foi vereador em Vilhena, hoje é assessor parlamentar.

De acordo com Gilson que está muito abalado com a morte precoce do filho, Luiz foi contaminado pelo novo coronavírus, sendo internando, onde passou 15 dias numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 9 deles intubado. Porém, nesta manhã perdeu a batalha contra o vírus.

Luiz trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Manaus, e era formado em direito.

Luiz Henrique era sobrinho do empresário Darci Cerutti e filho da irmã de Darci, Shirlei Ceruti, já falecida que dá nome há uma escola estadual em Vilhena.

O corpo será sepultado neste domingo, 28, em Manaus.