Acidente envolvendo uma motoneta Biz e uma picape Chevrolet S10 aconteceu na noite deste domingo, 28, no cruzamento da Avenida Rio Grande do Norte com Avenida Rondônia, no Parque Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, o motociclista seguia pela Avenida Rio Grande do Norte, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida Rondônia, não teria respeitado a sinalização e avançado, com isso, acabou acertando a picape, na qual o motorista trafegava sentido Avenida Melvin Jones.

No choque, o motoqueiro sofreu graves ferimentos, sendo levado ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência.