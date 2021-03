Um homem que dirigia um carro Fiat Palio Weekend, perdeu o controle de direção, subiu no canteiro central, bateu numa moto e parou após colidir contra uma boca de lobo.

O acidente aconteceu na noite deste domingo, 28, no cruzamento da Avenida Paraná com a Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, o condutor que aparentava estar embriagado, seguia pela Avenida Paraná, sentido BR-364, quando perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro central, bateu numa moto, na qual havia dois ocupantes e só parou porque acertou a boca de lobo.

Segundo o condutor da moto, ele e o passageiro não sofreram ferimentos porque quando percebeu que o motorista ia bater nele, arrancou, mesmo assim o carro acertou a traseira da moto e os ocupantes caíram, com impacto, a placa da moto foi arrancada.

O carro ficou bastante danificado. O motorista foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Transito.