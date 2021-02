O fato foi registrado na madrugada deste domingo, 28, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais militares faziam ronda de rotina pela Avenida Jô Sato (BR-174) quando os militares avistaram um motoqueiro em atitude suspeita, entregando algo para duas pessoas próximas ao Hospital Regional.

Contudo, ao perceber a presença dos policiais, o motociclista se desfez de um pacote e fugiu em alta velocidade. Porém, um dos militares deteve a dupla que recebia o pacote e os outros policias com apoio de outras guarnições saíram em busca do motoqueiro e após intensa perseguição por várias ruas e avenidas, onde o suspeito colocou sua própria vida e de terceiros em risco acabou caindo no bairro Bodanese e foi detido.

Indagado, o rapaz disse que havia fugido porque não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Entretanto, no pacote que o suspeito descartou havia três gramas de substancia análoga a cocaína, e com um dos suspeitos que foi detido pelo policial militar na frente do regional foi localizado uma porção com seis gramas de substancia aparentando ser maconha.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unisp, onde a ocorrência foi registrada.