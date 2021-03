O deputado Alex Silva (Republicanos) realizou oficialmente na terça-feira 23, a entrega de mais 100 medalhas ao 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM/RO).

As medalhas foram adquiridas por meio de recurso parlamentar de autoria de Alex Silva e será utilizada para agraciar e dá reconhecimento aos militares e colaboradores da PMRO.

“Temos procurado atender de pronto as solicitações da Polícia Militar, pois sabemos que todo investimento reflete na melhoria da segurança pública e bem-estar da nossa população. Reconhecer àqueles que também colaboram para isso é louvável”, afirmou o deputado.

O evento também contou com a presença do comandante-geral da PMRO, cel PM Alexandre Almeida e do comandante do 9º BPM, major PM Diogo Ramires.