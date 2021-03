Os últimos acontecimentos envolvendo discussões e brigas entre (ex) parlamentares por causa do polêmico projeto dos “supersalários” dos procuradores da Câmara de Cacoal, resultou no anúncio da criação imediata da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara de Vereadores.

O anúncio é do presidente do Legislativo, João Paulo Pichek (PR), em seu discurso proferido na tribuna da Casa de Leis na 1ª sessão ordinária de março realizada na manhã desta segunda-feira, 1º.

Em citar nomes, Pichek se referiu aos embates nas redes sociais protagonizados pelo vereador Valdomiro Corá (MDB) e o ex-vereador Jabá Moreira, o primeiro contrário e o segundo a favor, do projeto de lei que prevê a extinção do cargo de Procurador-Geral no Legislativo e o possível aumento na remuneração dos advogados efetivos da Casa (leia mais AQUI e AQUI).

Nesta semana, em áudio espalhado nas redes sociais, Corá – ao responder um internauta– o “convidou” para ir até seu gabinete para resolver a pendência.

“Não sou autoritário em nada. O que me preocupa é ver vereador usando rede social com palavras baixas, promovendo atos que, tenho certeza, não são de um parlamentar”, disse.

Amparado pelo Regimento Interno, Pichek solicitou a votação da formação de uma Comissão de Ética já para a próxima sessão, que será realizada na segunda-feira, 8.

“A população pede que esta Câmara não repita atos que ocorreram nas legislações passadas e me sinto na obrigação e necessidade que essa Casa tenha essa Comissão. É de extrema importância para ninguém sair falando pelos cotovelos, denigrindo a imagem desta Casa, porque aqui não é Casa da Mãe Joana, não. Aqui é uma Casa de Leis. Fico triste também é vereador marcar ponto de encontro na Câmara, como esse seja um ponto de ringue. Espero eu que qualquer vereador dessa Casa, partir da criação dessa Comissão, saber o que vai falar e fazer”, alertou.