Considerada uma das mais antigas manifestações culturais de Rondônia, a tradicional “Festa do Divino Espírito Santo” é retratada no vídeo documentário “Rio da Fé”, que será exibido através de live entre os dias 02 a 04 de março de 2021.

O documentário sobre a “Festa do Divino Espírito Santo” foi produzido por um grupo de agentes culturais de Vilhena, em 2015. O filme de 20 minutos apresenta a chegada da romaria aquática no município de Pimenteiras do Oeste e acompanha os sete dias de duração daquela que é considerada uma das maiores festas religiosas de Rondônia que acontece há mais de 120 anos. A “Festa do Divino Espírito Santo” acontece nas comunidades à margem do Rio Guaporé nos limites territoriais do Brasil e da Bolívia.

Coordenado pela produtora cultural Andressa Machado o projeto cultural “Rio da Fé”, foi contemplado no edital Nº77/2020/SEJUCEL- CODEC 1ª Edição Mary Cyanne do Edital de Chamamento Público de Fomento à Cultura e à Produção Artístico-Cultural Para Transmissões ao Vivo/Gravadas, no Eixo II-D, com recursos do “Governo do Estado de Rondônia/SEJUCEL/FEDEC/RO”, Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Governo Federal.

De acordo com Andressa Machado, cada live contará com bate papo ao final de cada apresentação, falando sobre essa festa centenária em Rondônia. As lives contarão com interpretação em libras para promover mais acessibilidade.

LIVES

Andressa Machado explica que o evento será transmitido por live para respeitar a quarentena decretada pelo governo de Rondônia devido à pandemia do Covid-19, respeitando assim as normas de segurança para evitar a proliferação da doença.

As lives serão transmitidas no a partir das 15h30 na página do Facebook Ponto de Cultura e de Mídia Livre Serpentário Produções e no canal do Serpentário Produções.

“A importância desse documentário é mostrar como somos ricos em cultura em Rondônia. O documentário mostra a cultura das pessoas simples que fazem uma das maiores festas da região amazônica com fé e determinação”, salienta Andressa Machado que convida a população para assistir às lives.