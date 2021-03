Foi preso na manhã de sexta-feira 26, Mariano S. F. M., acusado de estuprar uma mulher. O crime aconteceu dentro de um comércio localizado na Avenida Canaã, região central de Ariquemes. O homem foi identificado como um ex-policial, que foi expulso da corporação por conduta não compatível de um policial.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito invadiu o comércio logo após a vítima, uma mulher, chegar para trabalhar. Com o capacete na cabeça, ele entrou no comércio e foi até os fundos do estabelecimento onde rendeu e violentou a vítima. Após cometer o crime, o estuprador fugiu.

Uma câmera de monitoramento filmou a chegada de Mariano e através das imagens, os policiais conseguiram chegar até o acusado. Ele foi preso em uma residência localizado no Jardim Paulista, cerca de duas horas depois de cometer o abuso.

EX-POLICIAL

O Comando do 7º Batalhão da Polícia Militar de Ariquemes emitiu uma nota afirmando que o homem não é mais Policial Militar. Homem foi expulso no ano de 2016, a Bem da Disciplina, por não ter conduta compatível com os valores da Polícia Militar de Rondônia.

Ainda de acordo com a nota, o comando do 7º BPM ressalta o valor de todos policiais militares que aplicaram imediatamente os rigores da lei e efetivaram a prisão em flagrante do indivíduo, reforçando o sentimento coletivo da tropa e do Comando de não compactuar com quaisquer tipos de crimes, especialmente aqueles que tenham tal nível de repugnância.