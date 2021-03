Em 2021 o Brasil deverá colher sua maior safra de grãos da história, com estimativa de produção de 264,8 milhões de toneladas, 3,1% maior do que a safra 2019/2020. A área cultivada está estimada em 67 milhões de hectares e a produtividade média em 3.952 kg por hectare (Conab, 2021a).

Em Rondônia, a produção de grãos na safra 2020/2021 está estimada em 2,4 milhões de toneladas, correspondendo a 0,9% da safra nacional. A área plantada deverá alcançar 626,2 mil hectares, 3,9% superior à da safra anterior. Por outro lado, a produtividade deve decrescer 3,7%, com média de 3.846 kg por hectare, 2,7% inferior à produtividade média do país.

ALGODÃO

De acordo com o quarto levantamento da safra de grãos 2020/2021, realizado pela Conab (2021), a área plantada com algodão na safra 2020/2021, em Rondônia, está estimada em 9,8 mil hectares, mesmo quantitativo da safra 2019/2020. A produção de pluma está estimada em 14 mil toneladas, enquanto a de algodão em caroço deverá alcançar 36,8 mil toneladas, com produtividade média de 1.425 kg/ha e 3.750 kg/ha, respectivamente (Conab, 2021a).

FEIJÃO

A área plantada com feijão no estado na safra 2020/2021 não deverá apresentar alteração em relação à safra 2019/2020, mantendo os mesmos 3,9 mil hectares, com redução tanto da produção (13,6%) quanto da produtividade (12,4%). O cultivo do feijão vem diminuindo ao longo dos anos e a tendência é que se torne basicamente uma cultura de subsistência para os produtores que ainda a cultivam, com comercialização do excedente nos mercados locais.