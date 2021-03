A deputada estadual Rosângela Donadon abriu sua agenda de trabalho desta semana com visita, na manhã desta segunda-feira, 1º, às instalações laboratoriais da Associação Marcos Donadon, da qual é mantenedora, na cidade de Vilhena.

Segundo a parlamentar, o terceiro setor é o único apoio com que a rede pública pode contar efetivamente para desafogar a demanda por atendimentos e, assim, poder empreender, com maior eficiência e eficácia, o combate à pandemia do covid-19 e suas variantes.

Justificando sua afirmação, a deputada ressaltou que a Associação Marcos Donadon há anos presta serviços de análises clínicas a preços reduzidos, que possibilitam o acesso de toda a população a um serviço de qualidade, assim reduzindo significativamente a demanda que se concentraria sobre a redes públicas, especialmente as municipais. “Como parlamentar e profissional da saúde, sempre demos uma atenção especial a esta área, especialmente agora, em um momento em que o colapso na rede pública configura um perigo eminente”, declarou Rosângela.

Os preços praticados pela Associação Marcos Donadon têm constituído uma referência no mercado, induzindo os estabelecimentos privados a não praticarem preços muito altos, como forma de preservarem suas fatias de mercado. Da mesma forma, o padrão de atendimento tem se constituído numa referência de qualidade na prestação de serviços, dando a população de todas as camadas que a ela acorrem, especialmente as de menor renda, um padrão de referência que estimula as pessoas a exigirem a mesma qualidade também nos serviços públicos, dessa forma promovendo a cidadania.

A visita frequente às instalações da Associação Marcos Donadon, onde durante anos prestou atendimento odontológico gratuito à população do Cone Sul, tem permitido à parlamentar aferir as condições de atendimento de atendimento e operacionais, buscando, juntamente com a equipe de profissionais que atua na entidade, o aprimoramento contínuo dos serviços prestados à comunidade. “Nosso esforço tem sido no sentido de construir, junto com os profissionais abnegados que a atuam na entidade, um plano de ação cada vez mais dinâmico e ampliado; e, graças a Deus, isso tem trazido resultados cada vez maiores”, avaliou a parlamentar.