O Vereador Erivelton Navarro (PSL), de Cerejeiras, solicitou o início das obras de asfaltamento da rodovia que liga Cabixi a Cerejeiras, na região sul de Rondônia.

O parlamentar ratificou seu pedido entregando oficio de sua autoria, em fevereiro passado, em Porto Velho, acompanhado da prefeita Lisete Marth (PV), durante audiência com o Governador Marcos Rocha.

Navarro destaca que a região do Cone Sul é rica na produção agrícola e pecuária. A rodovia já tem uma ponte de concreto construída em seu trajeto, restando apenas a conclusão da pavimentação.

Por ser representante do povo de Cerejeiras e ser produtor rural, seu pedido se torna essencial para atender o escoamento da produção agrícola e facilitar o acesso da população, pois há pouco trechos sem asfalto de uma cidade para outra.

“Contamos com a sensibilidade do Governador, da equipe do DER, do Planejamento, da Assembleia Legislativa, das duas prefeituras e das respectivas câmaras municipais, enfim, de todas as áreas do governo que possam liberar recursos para execução desta importante obra para o cone sul do nosso estado”, destacou o vereador.