Após flagrar a esposa na cama de casa com outro, um homem de 50 anos ainda acabou esfaqueado por ela na segunda-feira 01, na Rua Felipe Camarão, bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho. A acusada de 37 anos foi presa em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois estariam consumindo bebida alcoólica junto com um casal e outro amigo solteiro.

Em meio a diversão, o amigo teria ido disfarçadamente até o quarto do casal e depois a mulher foi atrás. Após alguns minutos, o marido teria sentido falta da esposa e ao entrar no quarto se deparou com ela nua por cima do homem.

Revoltado, o marido foi tomar satisfação com a mulher, mas foi surpreendido por ela com tapas no rosto. Não satisfeita, a acusada foi até a cozinha, pegou uma faca e atacou o marido no braço e coxa esquerda.

A vítima saiu correndo em busca de socorro na rua e uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local ajudou o homem. A acusada logo foi presa na residência e a vítima socorrida pelo Samu até UPA da região.