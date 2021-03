Com o intuito de evitar a realização de eventos com aglomerações em plena pandemia, a Unesc tem realizado as cerimônias de colação de grau dos seus acadêmicos de forma on-line.

As atividades estão sendo realizadas com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no Youtube, e conta apenas com a direção da IES, os coordenadores e representantes das turmas. Enquanto todos os outros estudantes acompanham a cerimônia em casa.

A sequência de eventos começou na quarta-feira 24, com a colação de grau dos acadêmicos dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito, engenharia civil e engenharia de produção, da unidade de Cacoal. A segunda cerimônia foi realizada na quinta-feira 25, com os acadêmicos de direito. Ao todo, 133 novos profissionais do direito colaram grau em cerimônia que contou ainda com a presença do presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Cacoal, Diógenes Nunes de Almeida. Já na sexta-feira 26, foi a vez dos acadêmicos dos cursos da Unesc em Vilhena – biomedicina, farmácia, ciências contábeis, engenharia ambiental, radiologia e enfermagem.

“Na mesma semana em que a Unesc recebeu novos acadêmicos, com o início das aulas para os nossos calouros, formamos aqueles que estiveram conosco nos últimos anos, dedicando-se à realização de um sonho. Por isso, desejamos as boas vindas aos que chegam e muito sucesso aos profissionais formados que concluíram este ciclo junto à Unesc. Devido à pandemia, a instituição decidiu pela realização das cerimônias de forma on-line, mas isso jamais tirará o brilho e a importância deste momento”, destacou o diretor da Unesc, Ronald Campos.

Wivys Miguel foi o juramentista da sua turma do curso de arquitetura e urbanismo. Para ele, mesmo a pandemia impossibilitando a realização da cerimônia de forma tradicional, esse momento ficará eternizado. “Foram cinco anos estudando para atingir esse objetivo, de me tornar um profissional formado. Hoje, eu sou um arquiteto e urbanista e isso é o mais importante. Agradeço a Unesc por cada período, por todos os profissionais da instituição, em especial aos professores, que sempre nos desafiaram a ir em busca de mais. Em nome da minha turma, nosso muito obrigado”, agradeceu o agora arquiteto e urbanista Wyvis Miguel.

Nesta terça-feira, 02 de março, acontece a cerimônia de colação de grau dos acadêmicos dos cursos de administração, ciências contábeis, letras, nutrição, psicologia, pedagogia e sistemas de informação. A cerimônia também será transmitida ao vivo pelo canal da Unesc Rondônia no Youtube (https://www.youtube.com/c/ unescrondonia), com início às 19h30.