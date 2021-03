R$ 24.500,00. Esse é o valor total gasto com diárias de sete dos nove vereadores de Chupinguaia que estiveram semana passada em Brasília.

Os dados estão divulgados no site do Portal da Transparência, com cada um deles recebendo R$ 3,5 mil por cinco diárias.

A viagem aconteceu entre 22 a 27 de fevereiro, porém, a comitiva se dividiu em dois blocos: um deles formado pelos vereadores Toninho Bertozzi, Denilson Ramos, Ederson Fassiocolo, Idenei Dymmer e Fernando Pereira. Os outros dois vereadores, Ronaldo Barbosa e Maria Aparecida, foram acompanhando a prefeita Sheila Mosso.

Conforme aparece no Portal, os parlamentares realizaram justificativa “padrão”, já que todos solicitaram as cinco diárias informando que o “o deslocamento a Brasília para participar de uma reunião com os senadores Marco Rogério, Acir Gurgazc, Confúcio Moura e deputados federais para fechamento de emenda parlamentares para o exercício 2021”.

Através das redes sociais, os parlamentares fizeram uma prestação de contas à população, através de fotos mostrando a entrega de solicitações aos membros da bancada federal.

Na página oficial da Câmara de Vereadores no Facebook, os edis mostraram ofícios protocolados na capital federal, como sendo: 01 Ambulância para distrito de Nova Andradina, implementos agrícolas, 01 caminhão caçamba, ponto de táxi para Chupinguaia, perfuração de poço artesiano em Boa Esperança e Nova Andradina, entre outros.