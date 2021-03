Em conversa com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) André Santos, o presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/RO) e Serviço Nacional de Aprendizagem de cooperativismo (SESCOOP/RO) Salatiel Rodrigues falou sobre as melhorias na infraestrutura da BR-435 que interliga toda a região do Cone Sul.

No vídeo, o superintendente explica que o projeto de construção do trevo de acesso está em fase de conclusão e assim que aprovado será licitado e iniciado. A localidade receberá ainda um viaduto para melhor distribuição do tráfego. “A expectativa é de que até 2022 essa obra já esteja em pleno funcionamento”, declarou ele.

Também é projeto do DNIT, um plano de adequação da via para implantar acostamentos seguros, correções em algumas curvas e pavimentação em mais de 14 quilômetros. Outra ação do departamento é a construção de um anel viário entre Colorado e Cerejeiras para desvio da produção agrícola. Confira a conversa na integra.