Um grupo de jovens vilhenenses estão desenvolvendo um projeto de mutirão para arrecadar guloseimas de páscoa e distribuir entre as famílias carentes do município.

De acordo com Beatriz de Campos Vieira, uma das idealizadoras, a iniciativa de arrecadação iniciou no ano passado no período natalino onde foram recolhidos roupas e brinquedos. “Tudo começou quando fui ao Corpo de Bombeiros adotar minha cartinha, e fui informada que não realizariam o projeto, isso me motivou a montar algo para a população”.

Devido ao sucesso do “Natal Solidário”, Beatriz juntou os amigos e montou o grupo “Mutirão Solidário” para fazer campanhas na cidade. Agora com a chegada da Páscoa, os voluntários querem montar 500 kits com guloseimas para serem distribuídos.

Para isso a equipe está arrecadando doação de qualquer tipo de doce ou até mesmo valores em dinheiro. Quem tiver interesse basta entrar em contato através do telefone 9 8423-4655 (Beatriz) ou deixar sua contribuição no Laboratório Vilhena.