O deputado federal Coronel Chrisóstomo, preocupado com a situação das enchentes que ameaçam Nova Mamoré, Guajará-Mirim e Porto Velho, tomou providências no sentido de solucionar o impasse na região do rio Araras.

O rio Araras subiu muito e já chegou na ponte que dá acesso de Porto Velho para Nova Mamoré e Guajará-mirim.

O parlamentar procurou o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), que sinalizou precisar de madeiramento para levantar meio metro na referida ponte, fazendo com que não houvesse paralisação dos caminhoneiros e todos os trabalhadores que dependem do transporte na área para escoar sua produção e levar passageiros e o desenvolvimento para a região.

Chrisóstomo conseguiu para essa obra toda a madeira no Ibama e o transporte, que era a principal dificuldade do DNIT. “Com isso, os distritos de Abunã e Extrema também serão beneficiados e toda aquela região com estrada livre e maior desenvolvimento regional”, finalizou.