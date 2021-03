A ação contou também com o apoio da Força Tática de Colorado do Oeste, com atuação do núcleo de cães.

A Polícia Civil deflagrou a operação “1533”, nas primeiras horas da manhã da última quinta-feira (04), para desarticular uma organização criminosa que atua na prática de crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação de objetos furtados e roubados em Cerejeiras (RO), no Cone Sul do estado.

No total foram pedidos 8 mandados de prisão, sendo 5 suspeitos presos, três ainda foragidos. Além disso, seis buscas e apreensões em domicílios na cidade de Cerejeiras e, decorrente das buscas, três prisões em flagrante por tráfico de drogas.

As investigações duraram cerca de 3 meses, sendo apurado que havia se instalado na cidade de Cerejeiras uma célula da Facção Criminosa denominada “PCC”- Primeiro Comando da Capital e constatado que no período das investigações, os suspeitos atuavam ativamente na organização, planejamento e execução de diversos crimes.

Durante as investigações foram apreendidas: drogas, uma arma de fogo e munições, assim como recuperada uma motocicleta subtraída.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia tem se empenhado constantemente na solução dos crimes ocorridos na circunscrição policial, colaborando com a manutenção da paz social cumprindo seu papel Constitucional da apuração das infrações penais.

A investigação será concluída dentro do prazo legal e encaminhada ao Judiciário.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>