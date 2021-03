O município de Seringueiras irá receber uma emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel (PV). A notícia da liberação do recurso destinado para o setor produtivo, foi anunciada por Goebel durante um encontro com o secretário de agricultura de Seringueiras, Pedro de Souza Bispo e técnicos da pasta, o diretor-executivo da Seagri, Elton Machado, o secretário estadual de agricultura, Evandro Padovani e o presidente da Emater, Luciano Brandão.

De acordo com o deputado, Seringueiras está sendo contemplado com R$ 350 mil para a compra de implementos e equipamentos agrícolas. Esse benefício também irá reforçar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que ajuda a gerar renda para os pequenos agricultores.

Além disso, conforme Luizinho Goebel, o governador coronel Marcos Rocha está implantando outros programas no Estado que também irão atender a população seringueirense.

“Nosso compromisso com o prefeito, Armando Bernardo da Silva e com o vice, Claúdio do Maracujá é ajudar a fortalecer o setor produtivo do município e do nosso Estado. Assim, Rondônia crescerá e se desenvolverá através daqueles que produzem”, destacou o parlamentar.