Uma cliente da distribuidora Energisa, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 4, onde expressou sua indignação contra a empresa, no qual segunda ela, presta um péssimo serviço aos consumidores.

>>>Leia desabafo na íntegra:

“Queria fazer uma reclamação contra Energisa pela falta de respeito e responsabilidade com muitos moradores sitiantes da linha 7 rumo escondido zona rural de Cabixi, que faz mais de 24 horas que estamos sem energia e foi aberto muitas reclamações e não deram importância, na hora de aumentar taxas não pensam duas vezes, se você deixar atrasar o talão vem juros pelo atraso, mas quando acontece algum problema leva eternidade para resolver, é desumano ter que passar por essa humilhação, muitas casas sem água pra uso geral, alimentos na geladeira perdendo a conservação, muitas famílias que tem a renda do leite para o sustento vendo seus resfriadores com leite estragando, jovens que ainda buscam em meio a essa pandemia estudar e se formar, perdendo exercícios e as aulas online. São muitas as percas, e prejuízo, tudo pela falta de respeito e compromisso da Energisa com tantas famílias”.