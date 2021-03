A vice-prefeita Patrícia da Glória recebeu os vereadores Zeca da Discolândia, Pedrinho Sanches, Zé Duda, Sargento Damassa, Zezinho da Diságua e Wilson Tabalipa no Gabinete do Prefeito, em Vilhena.

Em longa conversa foram discutidos métodos e ideias para os vereadores obterem recursos para o município que contribuam para projetos prioritários na Saúde, infraestrutura e outros setores do município.

A vice liderou a reunião representando o prefeito Eduardo Japonês, que está em Porto Velho em tratativas com o Governo do Estado.

O vereador Pedrinho Sanches afirmou que o tema deve ser discutido também com os vereadores e secretários, para todos estarem “juntos em um só pensamento”, destacando também a importância de Vilhena ter um representante local na bancada federal. Mas que, enquanto isso não acontece, a luta deve ser encampada pelos políticos locais.

Na oportunidade, os vereadores Zezinho da Diságua e Zeca da Discolândia salientaram que o deputado federal Expedito Netto garantiu visita, em breve, a Vilhena, para coleta de demandas e posterior destinação de recursos. Representantes do parlamentar no município, os vereadores acompanharão a visita e se comprometeram em orientar o deputado com base nas informações dadas pela Prefeitura.

Zé Duda lembrou também que a representatividade dos parlamentares dentro de seus partidos é importante para que a bancada federal se sensibilize e envie recursos em nome dos vereadores do mesmo partido.

Também os vereadores e policiais Sargento Damassa e Wilson Tabalipa afirmaram que o diálogo entre as instituições é produtivo e sempre promove reais benefícios aos bairros, visto que o trabalho conjunto dos vereadores, concentrando esforços em um tema, pode trazer resultados mais importantes.

BRASÍLIA

Tanto o prefeito Eduardo, quanto os vereadores e autoridades do estado, estiveram no Distrito Federal na última semana e obtiveram R$ 26,2 milhões em investimento para Vilhena, divididos entre emendas parlamentares, cedência de prédios, implantação de programas e execução de projetos. Os recursos adquiridos beneficiarão as áreas da Saúde, Educação, Agricultura, Pecuária, Infraestrutura e Lazer.