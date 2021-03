Com alegria e animação, Erik Mateus Melo de Paula dá vida ao palhaço Peteleko em Vilhena, e faz a alegria da garotada com suas apresentações circenses. O trabalho do jovem palhaço que há cinco anos trabalha animando festa infantil e shows artísticos foi retratado em um vídeo experimental que será lançado na quinta-feira 04, através de uma live.

O projeto da produção do experimental “Palhaço Peteleko”, é coordenado pelo agente cultural Bruno Cristian Vuolo Machado e foi contemplado no edital nº 78/2020/SEJUCEL-CODEC, 1ª Edição Jair Rangel “Pistolino” do Edital de Chamamento Público para Produção Audiovisual no Eixo V na Categoria Experimental, com recursos do “Governo do Estado de Rondônia/SEJUCEL/FEDEC/RO”, Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Governo Federal.

Segundo Bruno, o vídeo mostra detalhes da construção do personagem do palhaço Peteleko e sua história e trajetória de vida valorizando a arte circense local.

O vídeo será lançado através de uma live para respeitar a quarentena decretada pelo governo de Rondônia devido à pandemia do Covid-19, respeitando assim as normas de segurança para evitar a proliferação da doença.

O lançamento contará com uma oficina de produção de roteiro para vídeo experimental com certificação para os participantes.

A live será transmitida a partir das 14h30 na página do Facebook do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções e no canal do Serpentário Produções.

“Espero que as pessoas possam assistir a live e conhecer um pouco mais sobre a profissão tão importante do palhaço que leva alegria para a população”, disse Bruno que convidou a população para acompanhar a live e prestigiar o lançamento do vídeo.