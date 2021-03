O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), atendendo a um pedido do vereador Natan Lima (PTB), destinou uma emenda que irá beneficiar a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Jorge Teixeira em Ariquemes.

A emenda visa a troca do piso da unidade escolar, que está deteriorado. A obra vai receber contrapartida da Prefeitura de Ariquemes, já assegurada pela prefeita Carla Redano (Patriota).

O presidente falou da importância desse recurso. “Quando as aulas voltarem, os alunos terão uma nova escola, bem mais estruturada, foi pensando nisso que destinei essa emenda a pedido do vereador Natal Lima, que muito tem feito por Ariquemes em todos as áreas”, lembrou o presidente.

O vereador proponente do pedido agradeceu ao presidente pelo pronto atendimento. “Apresentei a demanda da escola ao deputado e fomos atendidos com a maior brevidade possível, esse valor vai ser destinado para a troca do piso da unidade, que já estava bastante deteriorado. Serão colocados granilites, material com a base de concreto, que tem uma durabilidade maior que os pisos convencionais”, acrescentou o vereador Natan.

O parlamentar concluiu reforçando o trabalho por Ariquemes, pelo Vale do Jamari e por Rondônia. “Nossa missão é proporcionar mais comodidade para nossas crianças e servidores, prevendo é claro, estamos na expectativa do retorno das aulas presenciais, e assim que houver o controle do vírus Covid-19, e os órgãos sanitários autorizarem às aulas retornarão e alunos, professores e servidores encontrarão uma escola bem estruturada”, pontuou o presidente.