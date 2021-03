A segunda onda da covid-19 em Vilhena representou uma crescente vertiginosa de casos e mortes desde dezembro de 2020.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) alerta, no entanto, que todos os efeitos nocivos da pandemia, que já mataram quase 140 vilhenenses, podem ser evitados com atitudes simples, como lavar as mãos com frequência, uso correto da máscara, higienização do ambiente de trabalho, manutenção do distanciamento social e evitar aglomerações.

“A prevenção individual é a mais poderosa arma que temos no momento. A vacina ainda pode demorar para alcançar a todos e por isso tomar os cuidados básicos, sempre, vai evitar que você se contamine ou que passe a doença para outros, mesmo sem saber. Sabemos como a doença é transmitida, agora é nosso papel evitá-la”, garante o secretário municipal de Saúde, Afonso Emerick.

A segunda onda em Vilhena começou no dia 15 de dezembro, atingindo um platô alto de casos de 9 de janeiro até 4 de fevereiro, quando a média diária variou de 71 a 97 casos por dia. Nas duas primeiras semanas de fevereiro, no entanto, a curva caiu permanecendo por cerca de 15 dias com média inferior a 30 casos por dia. No entanto, no início de março um novo aumento está se pronunciando.

Vilhena atualmente possui quase 400 casos ativos e outros 96 suspeitos. A quantidade de pessoas com sintomas de covid-19 que procuraram o sistema de saúde municipal estava em queda de 17 de janeiro até 15 de fevereiro. Mas nestes últimos 20 dias voltou a aumentar e já registra o maior número diário desde o início do mês passado, tendo alcançado a marca de 7 mil atendimentos nos últimos 53 dias.

O secretário de Saúde do Afonso Emerick, destaca as medidas que o município vem adotando e lembra que a população precisa colaborar com o sistema de saúde. “Nesta semana, chegamos a 100% da UTI, mas infelizmente não há possibilidade de aumentar a quantidade de leitos de UTI, pois nossa usina de oxigênio não comporta mais respiradores. Contamos com a compreensão e respeito às normas de todos”, explica o secretário.

Vilhena possui até hoje 2.665 vacinados com a 1ª dose e 939 vacinados com a 2ª dose, com perspectiva de recebimento de novas remessas em breve.