Neste sábado (6) foram registrados 27 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 11 deles foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (76, 23, 81 e 79) e seis homens (68, 60, 52, 48, 65 , 76 e 80 anos); quatro em Ji-Paraná, sendo dois homens (55 e 74) e duas mulheres (55 e 70 anos); três em Ariquemes, sendo uma mulher de 54 anos e dois homens (47 e 90 anos).

Foram registrados ainda o óbito de um homem de 83 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 37 anos de Guajará-Mirim; um homem de 80 anos de Pimenta Bueno; um homem de 78 anos de Novo Horizonte do Oeste; uma mulher de 87 anos de Vilhena; um homem de 61 anos de Alvorada D’Oeste; um homem de 51 anos de Presidente Médici; uma mulher de 68 anos de Ouro Preto do Oeste e um homem de 64 anos de idade do município de Machadinho do D’Oeste.

Casos confirmados – 156.298

Casos ativos – 14.995 (9,59%)

Pacientes recuperados – 138.236 (88,44%)

Óbitos – 3.067 (1,96%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 414

Pacientes internados na Rede Privada – 158

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 179

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 24

Total de pacientes internados – 775

Testes Realizados – 427.514



Aguardando resultados do Lacen – 1.494



* População vacinada:

1ª Dose – 49.261

2ª Dose – 12.397

Profissionais de Saúde vacinados:

1ª Dose – 27.443

2ª Dose – 11.601

Indígenas vacinados:

1ª Dose – 4.981

2ª Dose – 453

Idosos vacinados:

1ª Dose – 16.576

2ª Dose – 338

* (Dados obtidos às 17h07)

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (6 de março), por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/03/2021 MUNICÍPIOS CASOS RECUP ÓBITOS Porto Velho 57.387 50.170 1.372 Ariquemes 13.083 11.581 230 Ji-Paraná 10.166 9.014 267 Vilhena 8.885 8.365 141 Cacoal 8.075 7.807 113 Guajará-Mirim 4.784 4.333 149 Jaru 4.374 3.693 63 Rolim de Moura 4.239 3.621 70 Machadinho D’Oeste 3.641 2.758 33 Buritis 3.498 3.200 36 Pimenta Bueno 3.102 2.807 37 Candeias do Jamari 2.651 2.242 43 Ouro Preto do Oeste 2.546 2.379 59 Alta Floresta D’Oeste 2.498 2.370 32 Nova Mamoré 2.389 1.880 42 Presidente Médici 1.649 1.351 22 Espigão D’Oeste 1.609 1.447 22 São Miguel do Guaporé 1.479 1.411 25 São Francisco do Guaporé 1.132 888 17 Nova Brasilândia D’Oeste 1.118 942 10 Chupinguaia 1.103 1.066 12 Cerejeiras 1.065 933 17 Colorado do Oeste 998 959 11 Cujubim 964 853 18 Itapuã do Oeste 959 851 14 Alto Paraíso 951 824 16 Seringueiras 820 742 3 Monte Negro 813 633 14 Urupá 774 636 12 Costa Marques 723 670 11 Campo Novo de Rondônia 693 592 13 Alto Alegre dos Parecis 644 584 17 Vale do Anari 612 539 5 Nova União 596 570 7 Santa Luzia D’Oeste 594 539 5 Alvorada D’Oeste 580 483 13 Mirante da Serra 513 426 4 Vale do Paraíso 510 413 17 Cabixi 445 430 9 Corumbiara 415 383 8 Rio Crespo 378 280 2 Theobroma 340 301 7 Ministro Andreazza 328 296 8 Cacaulândia 320 282 5 Teixeirópolis 310 300 2 Pimenteiras do Oeste 302 288 7 Novo Horizonte do Oeste 299 271 10 Governador Jorge Teixeira 276 247 3 São Felipe D’Oeste 239 221 3 Castanheiras 167 152 4 Parecis 155 128 4 Primavera de Rondônia 107 85 3 Total Geral 156.298 138.236 3.067

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

ÚLTIMAS 24 HORAS MUNICÍPIOS CASOS ÓBITOS Porto Velho 292 11 Ariquemes 157 3 Ji-Paraná 124 4 Vilhena 4 1 Cacoal -1 0 Guajará-Mirim 2 1 Jaru 10 0 Rolim de Moura 42 0 Machadinho D’Oeste 8 1 Buritis 4 0 Pimenta Bueno 5 1 Candeias do Jamari 9 0 Ouro Preto do Oeste -2 1 Alta Floresta D’Oeste 12 1 Nova Mamoré 0 0 Presidente Médici 5 1 Espigão D’Oeste 19 0 São Miguel do Guaporé 0 0 São Francisco do Guaporé 26 0 Nova Brasilândia D’Oeste 15 0 Chupinguaia 2 0 Cerejeiras 21 0 Colorado do Oeste 0 0 Cujubim 1 0 Itapuã do Oeste 0 0 Alto Paraíso 29 0 Seringueiras 12 0 Monte Negro 6 0 Urupá 11 0 Costa Marques 0 0 Campo Novo de Rondônia 0 0 Alto Alegre dos Parecis 0 0 Vale do Anari 2 0 Nova União 0 0 Santa Luzia D’Oeste 0 0 Alvorada D’Oeste 0 1 Mirante da Serra 0 0 Vale do Paraíso 1 0 Cabixi 1 0 Corumbiara 0 0 Rio Crespo 2 0 Theobroma 1 0 Ministro Andreazza 0 0 Cacaulândia 0 0 Teixeirópolis 6 0 Pimenteiras do Oeste 0 0 Novo Horizonte do Oeste 1 1 Governador Jorge Teixeira 0 0 São Felipe D’Oeste 0 0 Castanheiras 0 0 Parecis 0 0 Primavera de Rondônia 0 0 Total Geral 827 27

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br

Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco

Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.

Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina