Com objetivo mostrar a riqueza cultural e beleza dos indígenas Nambiquaras que povoam Rondônia será realizado entre os dias 6 a 8 de março a exposição fotográfica “Nambiquaras da Amazônia: riqueza cultural e tradição”, através de lives.

A exposição conta com 25 fotografias feitas pelo fotografo Washington Kuipers em aldeias Nambiquaras de Vilhena. As lives contarão com interpretação em libras para promover mais acessibilidade.

O projeto “Nambiquaras da Amazônia: riqueza cultural e tradição”, é coordenado pelo foi agente cultural Alexandre Machado da Cruz e foi contemplado no edital Nº77/2020/SEJUCEL- CODEC 1ª Edição Mary Cyanne do Edital de Chamamento Público de Fomento à Cultura e à Produção Artístico-Cultural Para Transmissões ao Vivo/Gravadas, no Eixo II-D, com recursos do “Governo do Estado de Rondônia/SEJUCEL/FEDEC/RO”, Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Governo Federal.

As lives serão transmitidas no a partir das 15h na página do Facebook Ponto de Cultura e de Mídia Livre Serpentário Produções no seguinte endereço: https://www.facebook.com/serpentarioproducoes e no canal do Serpentário Produções no seguinte endereço https://www.youtube.com/user/TheSerpentarioproduc/featured .

“É um projeto que contribui para a valorização da cultura amazônica e promoção do respeito à cultura indígena, bem como a compreensão de outras realidades”, disse Alexandre que convidou a população para acompanhar as lives e conhecer mais sobre a cultura Nambiquara.