Vilhena registrou neste sábado, 6, um novo óbito, 58 novos casos confirmados, 43 recuperados e 26 novos suspeitos.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 8.781 casos confirmados de vilhenenses, 139 óbitos de vilhenenses, 34 óbitos de moradores de fora e 69 atendimentos no Ambulatório Covid-19.

Há atualmente no município 410 casos ativos de moradores de Vilhena, 95 casos suspeitos, bem como 8.232 já recuperados e 23 transferidos.

O óbito registrado hoje é de paciente morador de Vilhena do sexo feminino com 87 anos.

Há 31 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 19 de Vilhena e 12 de outras cidades: um de Chupinguaia, um de São Francisco do Guaporé, um de Cabixi, um de Cerejeiras, dois de Ji-Paraná, dois de Rolim de Moura, um de Espigão do Oeste, um de Ouro Preto, um de Porto Velho e um de Governador Valadares (MG).

Destes, 19 estão na UTI, sendo 16 intubados (nove do sexo masculino com 42, 46, 50, 61, 63, 65, 72, 75 e 81 anos e sete do sexo feminino com 26, 55, 61, 63, 70, 74 e 76 anos) e três na UTI com ventilação não-invasiva (todos do sexo masculino com 32, 55 e 73 anos).

Nas Enfermarias há 12 pacientes: sete do sexo masculino com 23, 33, 40, 40, 42, 64 e 78 anos e cinco do sexo feminino com 46, 56, 59, 61 e 77 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 68,8% (sendo 95% na UTI e 48% nas Enfermarias).

O Estado registrou até hoje 156,2 mil casos confirmados e 3.067 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 10,939 milhões, com 264,4 mil mortes. No mundo são 117 milhões de casos confirmados e 2,599 milhões de mortes.

ATENDIMENTO – Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem procurar o Ambulatório Covid-19, anexo ao CEV (Centro de Especialidades Vilhenense), na avenida Nadir Ereno Graebin, que funciona todos os dias, inclusive fins de semana e feriados, das 7h às 19h.