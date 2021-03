Na manhã deste domingo, 7, a redação do Extra de Rondônia recebeu um vídeo, onde um carreteiro que se identifica por Flávio, relata a situação caótica que se encontra o pátio do posto fiscal Josafá Jacob, no Mato Grosso – que faz divisa com Estado de Rondônia.

Segundo o profissional do volante, já faz anos que não há lugar para estacionar o caminhão para que os motoristas possam carimbar as notas. O pouco espaço que tem está cheio de buracos e coberto por água.

O carreteiro intercede aos políticos de Rondônia e também do Mato Grosso que vá in loco ver a situação de abandono do local e assim tomarem providencias junto ao governo estadual e federal para resolver a situação.

>>>Veja vídeo: