Já estamos em 2021, mas é 2020 o ano que estará para sempre na memória do torcedor do Palmeiras.

Com a vitória para cima do Grêmio por 2 a 0, neste domingo (7), no Allianz Parque, o Alviverde conquistou o título da Copa do Brasil e chegou ao seu terceiro título em uma temporada quase perfeita.

Além da Copa do Brasil, a quarta do Palmeiras na história do clube (1998, 2012, 2015 e 2020), a equipe venceu também o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores.

Os gols que confirmaram o título foram marcados por Wesley e Gabriel Menino. No jogo de ida, o Alviverde já tinha vencido, também por 1 a 0, gol de Gustavo Gómez.

Jogo começa com chances dos dois lados

Ciente de que precisava da vitória para ser campeão, o Grêmio teve uma excelente oportunidade logo aos 2. Vanderson cruzou da direita e Pepê, livre, não conseguiu alcançar.

O Palmeiras respondeu cinco minutos mais tarde. Rony recebeu com liberdade, mas demorou para definir o lance. Quando tentou o chute, foi travado por Paulo Miranda.

Anulado

O Alviverde chegou ao gol aos 18, com Raphael Veiga. Porém, o lance foi invalidado por impedimento de Rony na origem da jogada.