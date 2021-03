O líder do Governo do Estado de Rondônia, deputado estadual Luizinho Goebel (PV), parabeniza as mulheres rondonienses pelo “Dia Internacional da Mulher”, comemorado neste dia 8 de março. O parlamentar destaca que as mulheres são os pilares da sociedade e são fundamentais para a construção de um Estado mais justo e humano.

Elas estão em nossas vidas o tempo todo, são mães, esposas, filhas, amigas. Só a mulher tem o dom dado por Deus de gerar vida. Com habilidade e sensibilidade elas desempenham seus papéis na sociedade, melhor do que muitos homens. Por isso, precisam ser lembradas todos os dias.

“Quero parabenizar a todas as mulheres rondonienses, parabenizar a todas as mulheres valorosas. A mulher é a obra-prima de Deus na terra. Quero felicitar todas vocês mulheres guerreiras, que trabalham todos os dias, mulheres mães, esposas, empresárias”, disse Goebel.

O deputado Luizinho afirmou que é necessário avançar na construção de políticas públicas voltadas para atender as mulheres. Ele pediu mais respeito às mulheres por seus companheiros e pontuou que todo ato de violência contra a mulher deve ser combatido.