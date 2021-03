A prisão pelo crime de violência doméstica praticado por um homem de 28 anos contra a esposa de 29 anos ocorreu na segunda-feira 08, em uma residência localizada no bairro JK, zona Leste de Porto Velho. Ele ainda chegou a lesionar o bebê do casal durante as agressões.

Informações colhidas em boletim de ocorrência dão conta de que o casal já estaria em processo de separação e na ocasião iniciou discussão relacionada ao casamento.

Durante o bate-boca, o acusado furioso pegou uma cadeira de plástico e atacou a esposa no rosto, causando lesões. Na hora das agressões o filho do casal de apenas oito meses acabou também sendo lesionado na região do lábio.

A mulher acionou a Polícia Militar e o homem agressor foi localizado na casa. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes.